Vom Ohrenschmalzentferner mit Videokamera bis zum Massagesessel zum Preis eines Kleinwagens – wie Aussteller auf der Technikmesse Ifa in Berlin vom Gesundheitstrend profitieren wollen.

Von Helmut Martin-Jung, Berlin

„Wollen Sie es mal ausprobieren, die Fußmassage?“, fragt die junge Frau. Also Schuhe aus, dann einfach den Knopf auf dem Gerät drücken, und schon bewegen sich pro Fuß mehrere Gummiknubbel rhythmisch auf und ab. Darüber rollt man dann mit den Fußsohlen auf Rädchen vor und zurück. Die Rädchen sind mit den Knubbeln in ein Gehäuse von der Größe einer Personenwaage eingelassen, die Knubbel werden von einem Elektromotor angetrieben, den wiederum ein Akku speist. Der Stand der Marke Kica aus Guangxi, China, ist nur einer von vielen ähnlichen in einer Halle auf der Elektronikmesse Ifa.