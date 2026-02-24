Manuela Schwesig hat in den vergangenen Wochen nicht mit Kritik an der Deutschen Bahn (DB) gespart. Erst gab die bekannt, einen Früh-ICE von Rostock über Schwerin nach Hamburg zu streichen. Und dann musste sie auch noch zugeben, dass sie den Zeitplan für die Sanierung der Strecke Hamburg – Berlin nicht einhalten kann. „In der vergangenen Woche habe ich selbst die Bahn-Chefin noch gefragt, ob der Termin gehalten wird. Da war noch alles in Ordnung. Und ein paar Tage später ist wieder alles anders“, wetterte sie auf Instagram. Das sei im Kern das Problem der Bahn, so Schwesig (SPD) weiter, „dass die Bürger sich einfach nicht darauf verlassen können“.