29. Oktober 2018, 17:20 Uhr IBM und Red Hat Ein Bündnis gegen die Cloud-Riesen

Der Technologiekonzern IBM übernimmt für 34 Milliarden Dollar die größte Open-Source-Firma der Welt, Red Hat.

Das besondere an der Open-Source-Technik: Sie gilt als Alternative zu den marktführenden Cloud-Anbietern Amazon, Microsoft und Google.

Von Helmut Martin-Jung

Das Video ist legendär: Steve Ballmer, damals, vor fast zwei Jahrzehnten, Chef des Software-Konzerns Microsoft, tobt in einem nassgeschwitzten Hemd wie ein Verrückter auf der Bühne herum und schreit unentwegt: "Developers, Developers, Developers!" Entwickler, also Menschen, die Software schreiben können, waren für Software-Firmen schon immer das wichtigste Gut, auch heute ist das nicht anders. Entwickler an sich zu binden, das ist denn auch eines der Ziele hinter dem größten Deal, den es in der Software-Branche jemals gegeben hat. Der Technologiekonzern IBM übernimmt für 34 Milliarden Dollar (knapp 30 Milliarden Euro) die größte Open-Source-Firma der Welt, Red Hat, und damit eine riesige Gemeinschaft an Programmierern. Die arbeiten zwar nicht bei Red Hat, entwickeln aber die Produkte, auf denen Red Hat sein Geschäftsmodell aufbaut.

Für IBM, einem Konzern, der seit vielen Jahren im Umbau und auf der Suche nach neuen Erlösquellen ist, bedeutet die Akquise aber auch eine verstärkte Hinwendung zur Open-Source-Technologie, wie Peter Ganten sagt, der Vorsitzende der Open Software Business Alliance (OSBA). "Das zeigt, wie sehr Open Source im Mittelpunkt der Digitalisierung angekommen ist. Der Open-Source-Ansatz ist mittlerweile nötig, um vorne dabei zu sein." IBM, sagt Ganten, beschäftige sich schon lange mit Open-Source-Software und habe sehr viel in Linux investiert, das wohl bekannteste Open-Source-Projekt.

Die Motivation hinter dem Kauf von Red Hat sieht Ganten vor allem darin, den Kunden einen großen Wunsch zu erfüllen. Denn die meisten von ihnen wollen zwar Software aus der Cloud. Sie müssen sich dann nicht um Server oder Updates kümmern. Doch sie wollen das nicht für alle ihre Anwendungen. Manche davon möchten sie bei sich behalten, in eigenen Rechenzentren, im Fachjargon ist dann von Hybrid Clouds die Rede. Vor allem aber wollen die Unternehmenskunden sich nicht abhängig machen von einem einzigen Anbieter, ob der nun Microsoft, Amazon oder Google heißt. Open-Source-Software erlaube per definitionem Wahlfreiheit, sagt Experte Ganten, der Trend zu mehr Offenheit bei der Auswahl der Cloud-Anbieter werde sich dadurch massiv verstärken.

Genauso sieht das auch IBM-Chefin Ginni Rometty. "Die Akquisition von Red Hat ändert die Situation komplett." IBM werde damit zur Nummer eins unter den Hybrid-Cloud-Anbietern. IBM werde daher auch seine Kooperationen mit führenden Cloud-Anbietern fortsetzen - wobei allerdings spannend zu beobachten sein wird, wie diese auf den Deal reagieren werden.

Red Hat, gegründet 1993, ist die bisher erfolgreichste Softwarefirma, die ausschließlich auf Open-Source-Software setzt. Im vergangenen Jahr machte das Unternehmen aus Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina 2,4 Milliarden Dollar Umsatz. Dabei entwickelt Red Hat keine Anwendungen, wie Firmenchef Jim Whitehurst vor wenigen Wochen im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erläuterte: "Wir schreiben nicht Software, die wir dann verkaufen. Wir beteiligen uns an bestehenden Projekten und machen dann Unternehmens-Versionen davon."

Unternehmens-Version, das heißt, Red Hat übernimmt die Garantie nicht nur dafür, dass die Software läuft, sondern auch dafür, dass das auch über Jahre so bleibt. Denn Unternehmen sind darauf angewiesen, dass sie ihre oft eigens entwickelte Unternehmenssoftware über längere Zeiträume hinweg einsetzen können und dass sie technische Unterstützung bekommen, wenn einmal etwas schiefgeht. Das bekannteste Produkt von Red Hat ist Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Die Betriebssystem-Software selbst gibt Red Hat kostenlos ab, das Geld wird mit dem Service rund das Betriebssystem erwirtschaftet.