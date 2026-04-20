Normalerweise ist der monatliche Öl-Report der Internationalen Energieagentur (IEA) kein Bericht, den man mit Spannung erwartet. Diesmal bot die Organisation damit eine erste Übersicht, wie sich der Iran-Krieg und die Schließung der Straße von Hormus weltweit auf die Energieversorgung auswirken. Der in Paris veröffentlichte Bericht zeigt, dass das Kriegsgeschehen im Nahen Osten Verwerfungen von historischem Ausmaß ausgelöst hat.