Als der VW-Manager Ralf Brandstätter 2022 nach China kam, war noch Corona. Ein Start als China-Chef unter erschwerten Bedingungen. Einfacher ist es in den Jahren danach aber nicht geworden, im Gegenteil: Der chinesische Markt ist schwer umkämpft, der Wettstreit um die niedrigsten Preise in vollem Gang. Wie sehr die deutschen Automobilhersteller unter Druck stehen, ließ sich vergangene Woche auf der Automesse IAA beobachten. Für diesen Anlass ist Brandstätter nach München gereist. Eine gute Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen, wie man sich gegen die harte Konkurrenz durchsetzt und auf welche Technologien es jetzt ankommt. „Die Zeiten der Super-Renditen“, sagt Brandstätter, seien in China vorbei und kämen auch nicht wieder zurück.
Volkswagen„Europäische und chinesische Kunden ticken grundsätzlich unterschiedlich“
Lesezeit: 6 Min.
Die IAA ist zu Ende, die Fragen bleiben: Wie können sich Autobauer gegen die Konkurrenz aus China durchsetzen? Antworten von einem, der nah dran ist: VW-China-Chef Ralf Brandstätter.
Interview von Thomas Fromm und Paulina Würminghausen, München
Bosch-Chef im SZ-Interview:„Wir wollen doch jetzt nicht den Untergang herbeireden“
Zölle, Jobabbau, schlechte Auftragslage: Bosch-Chef Stefan Hartung hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Im Interview erklärt er, warum es gar nicht anders geht, als optimistisch zu bleiben.
Lesen Sie mehr zum Thema