Volkswagen „Europäische und chinesische Kunden ticken grundsätzlich unterschiedlich“ 14. September 2025, 14:15 Uhr | Lesezeit: 6 Min. |

„Die Zeiten der Super-Renditen“, sagt VW-China-Chef Ralf Brandstätter, seien in China vorbei und kämen auch nicht wieder zurück. (Foto: Dietmar Theis)

Die IAA ist zu Ende, die Fragen bleiben: Wie können sich Autobauer gegen die Konkurrenz aus China durchsetzen? Antworten von einem, der nah dran ist: VW-China-Chef Ralf Brandstätter.

Interview von Thomas Fromm und Paulina Würminghausen, München

