Tesla ist dabei auf der IAA in München - aber so klein wie möglich.

Von Christina Kunkel und Kathrin Werner

Der Mann mit dem Lappen hat jede Menge zu tun. Gerade macht ein Besucher mit seinem schwarzen Zottelhund Halt beim Gassigehen an dem Tesla-Stand in der Münchner Innenstadt. Hund und Herrchen blicken gemeinsam in das rote Elektroauto Model 3. Die Zunge des ersteren fährt über die Beifahrertür. Vorher sind Kinder auf den Vordersitzen herumgeklettert und haben Fingerabdrücke auf dem Touchpad vorn im Auto hinterlassen. Die Menschen stehen Schlange, um auf dem Fahrersitz Selfies zu schießen. Zeit für einen Wischlappen-Einsatz.