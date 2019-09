Ein dicker, neongelber Strich auf dem Boden trennt die zwei Welten. Auf der einen Seite: Die kleinen, elektrischen Smart-Wagen, am äußersten Rand des Daimler-Messestands. Im Zentrum: Große, dicke Brummer. Wie das SUV-Coupé GLE, das auf der IAA 2019 seinen ersten großen Auftritt hat. Fünf Meter lang, fast zwei Meter breit, mehr als zwei Tonnen schwer. Understatement sieht anders aus.

Wenige Tage nach dem Unfall eines SUV in der Berliner Innenstadt, bei dem vier Menschen starben, zeigt sich auf der Automesse: An den Stadtgeländewagen kommt kein Hersteller vorbei, auch wenn diese Kolosse auf vier Rädern zunehmend in der Kritik stehen. Mehr denn je finden sich die Autobauer in einer Verteidigungshaltung und die Konzernchefs winden sich zwischen diversen Widersprüchlichkeiten. Der neue Daimler-Boss Ola Källenius spricht etwa von "begehrenswertem, zeitgemäßem und nachhaltigem Luxus". Dieser zeichne sich aus durch "Konzentration auf das Wesentliche".

Das klingt gut, aber die bisherigen Strom-Modelle aus dem Hause Mercedes sind große wuchtige Geräte: Der EQC ein SUV, der EQV ein Van. Und das neue Konzept-Auto EQS, das Källenius erstmals zeigt, ist ebenfalls eine mehr als zwei Tonnen schwere Luxuslimousine. Mit einem neuen, reinen Batterie-Antrieb zwar, aber ob solche Dickschiffe die Platzprobleme in den Innenstädten lösen und zu einem besseren Klima beitragen, ist fraglich.

Dabei zieht sich eigentlich ein Thema wie ein roter Faden durch die Gespräche mit den Konzernchefs auf dieser Messe: Ja, sie meinen es jetzt wirklich ernst mit den Klimazielen und den CO₂-Grenzwerten, behaupten sie alle. Bei VW redet man gar von einer "neuen Ära", will die alte, dieselbelastete Vergangenheit hinter sich lassen.

Auch bei BMW sieht es ein bisschen so aus, als schäme man sich für sein neuestes Schiff, den SUV X6. Was vor ein paar Jahren noch ganz vorne auf der Bühne geglänzt hätte, steht diesmal ein bisschen versteckt abseits des Rampenlichts.

Top Speed, Luxus, Freiheit und Wohlstand

Beim Gang durch die Messehallen entsteht trotzdem der Eindruck, dass die Hersteller weiterhin auf möglichst große und schnelle Autos setzen. Wie immer ist von Top Speed die Rede, von Luxus, Freiheit und Wohlstand. VW-Chef Herbert Diess spricht davon, dass das Auto "eine große Zukunft hat". Beim Blick auf die neuen Modelle vieler Hersteller möchte man den Satz eher umdrehen und sagen, dass "große Autos Zukunft haben". So wirkt auch der neue BMW-Chef Oliver Zipse ein bisschen verloren neben dem großen elektrischen Konzeptfahrzeug, das zeigen soll, wie in München die Zukunft aussieht.

Wenn es gut geht, fahren Elektroautos irgendwann eine kleine einstellige Umsatzmarge ein. Bei Limousinen bleiben aktuell geschätzt etwa acht Prozent Marge, bei SUVs manchmal das Doppelte. In Deutschland war 2018 bereits jedes dritte zugelassene Auto ein SUV, in Amerika sind es jetzt schon über 60 Prozent. VW rechnet damit, dass 2025 jedes zweite verkaufte Auto ein SUV sein wird - trotz der Elektro-Offensive mit dem Kompaktwagen ID3.

Die Argumente der Hersteller für die SUVs ähneln sich. Meist wird der Kundenwunsch genannt: "Mit unserem Portfolio versuchen wir bestmöglich die Bedürfnisse unserer Kunden in unterschiedlichen Regionen der Welt abzudecken", sagt BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter. Aber er räumt ein: "In den Metropolregionen muss sich etwas ändern." Mehr öffentlicher Nahverkehr etwa und weniger Parksuchverkehr. Aber die Diskussion dürfe nicht ausarten, mahnt er: Die X-Modelle, die in Deutschland in der Kritik stehen, seien "aus Sicht der Amerikaner keine sehr großen Autos". Zudem dürfe man nicht vergessen: Die Entwicklung der Wagen sichere Arbeitsplätze. Selbst Opel-Chef Michael Lohscheller rechnet mit Umsatz-Zuwächsen bei den SUVs. Aber so ein Modell als Markenflaggschiff? Das möchte er nicht. Bei Daimler dagegen ist jedes dritte verkaufte Auto ein SUV. Warum die Wagen begehrt sind, erklärt Chef Källenius so: "Viele Kunden mögen die souveräne Fahrposition, vor allem Frauen schätzen das." Dazu habe so ein Siebensitzer einen Nutzwert, wenn eine Familie drei Generationen in einem Fahrzeug unterbringt. Auch Porsche-Chef Oliver Blume rechtfertigt die Verwendung der Geländewagen. Er betont aber auch: "Nicht für jeden Zweck." Er selbst steige in der Innenstadt manchmal auf ein kleineres Fahrzeug um oder bewege sich auch "gerne mal autolos". Die Forderungen nach einem Verbot von SUVs in Innenstädten weist er aber zurück: "Wir brauchen keine Überregulierung." Neue verkehrsberuhigte Bereiche in Städten könne er sich aber vorstellen. Demnächst treten verschärfte gesetzliche Vorgaben zum CO₂-Ausstoß in Kraft, diese sind bei genauerem Hinsehen aber Fluch und Segen zugleich: Die Autohersteller müssen Elektroautos bauen, um die von der EU vorgegebenen CO₂-Flottengrenzwerte einzuhalten. Schaffen sie das nicht, drohen ab 2021 hohe Strafzahlungen. Doch die Grenzwerte sind für jeden Autobauer individuell - sie richten sich auch nach dem Gewicht der Fahrzeugflotte. Je schwerer die Autos, desto höher der Grenzwert. So schrauben ausgerechnet emissionsfreie, aber sehr schwere Elektroautos die CO₂-Messlatte in die Höhe - und alimentieren so den Bau der margenträchtigen, dicken Verbrenner-SUVs. Die Hersteller haben also gar keinen Anreiz, leichtere Fahrzeuge zu bauen. Denn eine leichtere Flotte würde sofort einen strengeren Grenzwert bedeuten.

"Wenn SUVs verboten werden, welche sind gemeint? Und was verbieten wir als nächstes?"

Der Chef des Zulieferers Continental, Elmar Degenhart, warnt davor, die Umwelt alleine in den Blick zu nehmen. Das habe mitunter gegenteilige Folgen an anderer Stelle. So sei das Ziel richtig, dass die CO₂-Werte bei Autos sinken, bis 2021 auf durchschnittlich 95 Gramm pro Kilometer. Das ist nur über Elektroautos zu erreichen, auf seinem Stand gibt es denn auch etliche Bauteile zu besichtigen. "Aber das muss finanziert werden und deshalb verkaufen die Hersteller renditestarke SUV, müssen das sogar machen." Ändere der Staat hier den Rahmen, dann könnten die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten: Es gehe um Ökologie, um Wirtschaftlichkeit, aber auch um soziale Aspekte.

Würden die ertragreichen Felder zu stark beschnitten, dann würden Jobs wegfallen, dann bekäme der Staat weniger Steuern. Laut Degenhart sollten Staat und Gesellschaft einen Rahmen setzen, aber behutsam: "Wenn SUVs verboten werden, welche sind gemeint? Und was verbieten wir als nächstes?"