Von Thomas Fromm und Max Hägler

Wenn es noch eines letzten Beweises bedurft hätte, dass die deutsche Autobranche jetzt wirklich alles ganz anders machen möchte, dann ist es diese, nun ja, luftige Vorführung. In der kommenden Woche beginnt in München die Internationale Automobilausstellung, besser bekannt als IAA. Und der Verband der deutschen Automobilhersteller, der VDA, hat die Berichterstatter zu einer Vorbesichtigung geladen - aber nicht per Bus oder im E-Auto-Konvoi, sondern per Zeppelin.

Auf 500 Metern Höhe wird man sanft über München hinweggleiten und sehen können, wie sich die wohl wichtigste deutsche Messe gewandelt hat. Nicht mehr nur in Ausstellungshallen spielt sich die IAA ab, sondern auch mittendrin in der Altstadt: am Königsplatz etwa, am Odeonsplatz, am Stachus oder dem Marienplatz und auch auf der Autobahn A 94. Die bekommt eine "Blue Lane", eine Sonderfahrspur, auf der die Menschen futuristische Fahrzeuge ausprobieren können.

Früher galt: Je größer, desto besser

Der Perspektivwechsel tut not. Früher war alles klar, da galt: Je größer, desto besser. Noch läuft das Geschäft nach diesen Regeln - extrem gut sogar, den gegenwärtigen Umsatz- und Gewinnzahlen nach. Doch in Zeiten blitzschneller Computer, bedrohlichen Klimawandels und überfüllter Städte diskutieren die Manager in Wolfsburg, München oder Stuttgart zunehmend auch anderes, mitunter mit bangem Tonfall: Welcher Roboterwagen kommt morgen aus den USA? Welcher neue Wettbewerber steht in China hinter der Ecke? Welche neuen Formen des Fortbewegens sind gefragt? Wie grün muss man werden? Und ja, auch das: Wie erwünscht ist man eigentlich noch?

Als sich die Industrie das letzte Mal zur IAA versammelt hatte, im Herbst 2019, da war bereits einiges in der Autowelt ins Wanken geraten, was so lange als Gewissheit galt. Und da hatten die Autoleute kaum Antworten. Die IAA 2019 in Frankfurt geriet auch deshalb - das ist nicht übertrieben - zu einem ziemlichen Desaster, das sich nicht wiederholen soll.

Beim Besuch der Bundeskanzlerin damals erklommen Klimaaktivistinnen mit grimmiger Miene einige Wagen und streckten Plakate in die Höhe: "Klimakiller". Ratlos standen die BMWler um ihre okkupierten Wagen herum. Die eingedellten Dächer waren noch das kleinste Problem. Die Manager wussten schlicht nicht, wie man mit dieser Situation umgehen soll, für die es wohl auch keine gute Lösung gibt. Auch draußen vor den Toren war Halligalli: Demonstranten versperrten mit Fahrrädern die Zufahrt. Was dem Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann übrigens ganz recht war. Der SPD-Mann - immerhin ja eigentlich der Gastgeber - durfte nicht sprechen bei der Eröffnung. Seine Rede wurde dann natürlich trotzdem bekannt: "Frankfurt braucht mehr Busse und Bahnen, aber nicht mehr SUV", hieß es da. Und er dankte auch noch den Demonstranten - ihr Kampf für ein besseres Klima sei wichtig.

Detailansicht öffnen Inzwischen formiert sich immer mehr Protest gegen die Autoindustrie, auch in München, wo sich die Branche mehr Ruhe erhofft hatte. (Foto: Lennart Preiss/picture alliance/dpa)

Nur weg aus Frankfurt wollten fortan die verstörten Autoleute. Man einigte sich schließlich auf München. Auch hier umarmt die Stadtgesellschaft nicht die Autoindustrie. Aber es ist die wohl sicherste Großstadt der Welt, ein Hauptargument, als man einen neuen Austragungsort suchte. "Hier gibt es Reiterstaffeln und im Zweifel einen stabilen Polizeikessel", sagte vor einiger Zeit einer aus der Industrie, der darüber mitentschieden hat. Aber das allein reicht nicht, um die Messe wieder zum Erfolg zu führen.

Denn das Auto an sich hat an Zugkraft verloren. In Frankfurt kamen nur noch gut 500 000 Besucher. Halb so viele wie noch wenige Jahre zuvor. Selbst in diesem Lebensbereich sind Anbieter und Konsumenten abgewandert ins Internet. Und die Avantgarde ist ohnehin woanders: Google, Apple und Tesla sind führend bei den Roboterfunktionen und der Elektromobilität - und was bauen da eigentlich die Chinesen mit massiver Staatsunterstützung? In Frankfurt war davon kaum etwas zu sehen.

Dabei galten die großen Messen lange als Hochamt: Der Autosalon in Genf oder Paris, die Motorshow in Detroit - oder eben die IAA in Frankfurt, das war Glamour in allen Facetten. Wer konnte, ging hin. Die anderen verschlangen zumindest die Berichte und Fotos über PS-Boliden und die spärlich bekleideten jungen Frauen, die Hersteller wie Ferrari auf Motorhauben setzten, was sie für kreativ hielten.

Es war die Zeit, als Automanager sich mal mehr, mal weniger heimlich in den Ausstellungshallen der Konkurrenz herumdrückten, um mal nachzuschauen, was die Kollegen so treiben. Als sie sich in den Hinterzimmern der Pavillons trafen, um Deals zu machen und Fusionen einzufädeln. Als Männer wie der frühere Daimler-Chef Dieter Zetsche und der langjährige Renault-Nissan-Boss Carlos Ghosn auf großer Bühne saßen, über Autos, Ehen und auch sonst alles Mögliche redeten und sich das Publikum fragte, ob das nun vielleicht doch eher als Kabarett durchgeht. Ghosn hat später Ärger mit der japanischen Justiz bekommen und floh dann irgendwann in einem Instrumentenkoffer nach Libanon. Hinter großen Autos stand nicht selten auch das perfekt inszenierte Drama.

Die VW-Familieneigentümer ließen die Manager auftreten wie Gladiatoren im Kolosseum

Die Adelung des Autos hatte in all den Jahren allerdings niemand so gut hingekriegt wie Volkswagen. An den Vorabenden der offiziellen Automesse-Eröffnungen luden die Wolfsburger immer in eine große Halle, in Frankfurt, in Paris, in Genf, egal, Hauptsache, groß. Wenn dann jeder Markenchef vor den Konzernmächtigen seine neuesten Modelle präsentierte, die Musik in Diskotheken-Lautstärke vom Band kam, wenn sich die Chefs von Porsche, Audi und Skoda vor den Mächtigen verneigten, den Familieneigentümern Wolfgang Porsche und vor allem Ferdinand Piëch, dann zog dieses römische Kolosseum-Flair ein: Ave, Caesar, morituri te salutant.

Es war laut an jenen Abenden im VW-Kolosseum, sehr laut. Mal traten die Pet Shop Boys auf, mal die französische Filmdiva Catherine Deneuve, mal Seilartisten und Tänzer. Jeder Act war auf seine Weise irgendwie deplatziert. Aber es ging bei diesen Abenden ja nicht darum, dass das Gesamtkunstwerk überzeugte. Wichtig waren die Namen. Die Promis. Und die Lautstärke. Wenn zu stampfender Techno-Musik, zu Lichtshows und Kunstnebel dann auch noch die zwölf Zylinder des Lamborghini Aventador krachten, dann fragte man sich schon, wie das - zum Beispiel - der damals durchaus schon ältere Herr Piëch aushält. Der saß meistens da, stoisch, unbeweglich, abwesend.

Sobald die Show vorbei war und sich die Gladiatoren vor ihm verneigt hatten, stand der Kaiser auf und verließ die Tribüne. Ging langsam die paar Treppenstufen hinunter in die Arena. Tat so, als ob er Autos inspizieren würde, aber in Wahrheit wollte er zum Volk sprechen, und das tat er dann. Oft nur wenige Minuten, aber die sorgten dann tagelang für Gesprächsstoff. Als er zum Beispiel zwischen zwei Halbsätzen sagte, dass er gerne die Fiat-Tochter Alfa Romeo kaufen will. Einfach so, vielleicht auch, um den damaligen Fiat-Boss Sergio Marchionne zur Weißglut zu treiben. Der rächte sich übrigens ein paar Jahre später. Als die Deutschen im Dieselskandal versanken und Fiat vorgeworfen wurde, ebenfalls Dieselmotoren manipuliert zu haben, da sagte der Italiener: "Wer uns mit dem deutschen Unternehmen vergleicht, hat etwas Illegales geraucht."

Das "i Vision Circular" soll zu fast 100 Prozent aus recyceltem Material bestehen

Vielleicht war der Dieselskandal der Anfang vom Ende der großen Messen, jedenfalls beschleunigte er den Wandel. Durch die Krise wurden die vermeintlich Übergroßen auf Normalmaß gestutzt. Gleichzeitig drängten neue Wettbewerber mit neuen Technologien in die Branche. Dann verschwanden Piëch und seine Topmanager von der Bildfläche. Und die neuen Manager brechen auch noch mit den Standesregeln. Bei der IAA 2019 versuchte VW-Chef Herbert Diess etwa die Umarmungstechnik mit den Demonstranten, er ging quasi ganz raus zum Volk, diskutierte mit einer Aktivistin der Initiative "Sand im Getriebe". Das geriet von seiner Seite ein bisschen onkelhaft, aber er hatte es zumindest probiert.

Nun eben München. Moderner will man hier auftreten und ruhiger soll alles ablaufen, so hofft die Branche. Und man hat sich auf andere Inhalte geeinigt. Vor allem Elektroautos können die Besucher sehen, etwa eine dehnbare Limousine von Audi. Und BMW will in seiner "Joytopia" über Kreislaufwirtschaft reden: Wie kann Mobilität ressourcenschonend und CO₂-arm funktionieren? Der Konzern will das "i Vision Circular" vorstellen, ein Visionsfahrzeug, das zu fast 100 Prozent aus recyceltem Material besteht - und so konstruiert ist, dass es leicht recycelt werden kann. VW wiederum möchte das "New Auto" vorstellen, die Roboterfahrerei von übermorgen. "Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen - und das in allen Facetten zu erfüllen, ist eine immer größere Herausforderung für unsere Gesellschaft, der sich Wirtschaft und Politik stellen müssen", sagt VDA-Präsidenten Hildegard Müller und ist sich sicher, dass die "neue IAA" Wege aufzeigen werde, wie diese Mobilitätsaufgaben verbunden werden können: "effizient, wirtschaftlich, sozial und ökologisch".

Im Wortsinne erfahrbar soll das sein, deswegen spielt sich die IAA zum Großteil nicht mehr in lauten, stickigen Messehallen ab. Sondern draußen auf den Plätzen. Denn dort will die Branche, zumindest in der Theorie, mit Kritikern ins Gespräch kommen - sofern sie halt nicht auf den Autodächern herumtrampeln.

Detailansicht öffnen Etliche Initiativen haben Proteste angekündigt, besonders aggressiv klingt das anonyme Bündnis "Smash IAA". (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Ein erfreulicher Ansatz. Wobei die Corona-Seuche manches davon zunichte machen könnte. Die Inzidenzzahlen steigen wieder, nun müssen Zäune hochgezogen werden um die Schauplätze in der Stadt. Es gibt also auch diesmal ein Drinnen und Draußen, was zu Konflikten führen wird, zumal etliche Initiativen Proteste angekündigt haben und eher nicht im Stuhlkreis debattieren wollen, vom anonymen Bündnis "Smash-IAA", dessen Plakate in der ganzen Stadt hängen, bis zur Grünen Jugend. Viele kritisieren, dass die Autoindustrie ihre Veranstaltung als grüne Mobilitätsmesse anpreise.

Ganz falsch liegen die Kritiker nicht. Denn auch in der Industrie gibt es jene, die mit dem neuen IAA-Konzept fremdeln, das alles vereinen will, was rollt. Wir sind doch Autohersteller und sollten einfach unsere Autos hübsch ausstellen, anstatt uns auch noch mit Bus, Bahn und Carsharing abzugeben, sagen sie hinter vorgehaltener Hand. Diese Orthodoxen halten nicht viel davon, dass auf der "neuen IAA" nun auch Fahrräder ausgestellt werden, obwohl manche Autohersteller inzwischen selbst welche anbieten. Sie können nicht viel anfangen mit Expertenrunden zu "Smart Cities", stattdessen bemängeln sie, dass die IAA zu wenig international sei, was auch der Corona-Seuche geschuldet sein dürfte. Tatsächlich ist selbst VW nicht mit allen Marken vertreten, Peugeot, Opel, Fiat, Volvo, Honda und Toyota sparen sich den Auftritt ganz, auch teure Supersportwagen werden nicht zu sehen sein, nicht einmal die US-Firma Tesla, die bald in Deutschland ein Werk eröffnet. Vor den Amerikanern fürchtet sich die deutsche Konkurrenz, aber sie weiß auch, dass Tesla Leute anziehen würde, potenzielle Kunden für alle.

Oder sollten eben doch größere Dinge verhandelt werden, die Verkehrswende, der Klimaschutz? Es kommt darauf an, wen man fragt. Einig sind sich die Automenschen nicht. Die IAA 2021, das ist ein durchaus spannendes Großexperiment einer Branche, die sich selbst gerade neu finden muss. Und die mitunter doch auf Altbewährtes setzt. Am Sonntag - nach dem Zeppelinflug - ist VW-Sause, in der Isarpost. Eine große Halle, wahrscheinlich gibt es laute Musik, sowie natürlich Wein und Bier, Corona hin oder her. So wie immer halt. Denn so aufregend alles gerade ist - bequemer wäre es, wenn alles beim Alten bleibt.