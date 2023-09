Die Deutschen lieben immer noch ihr Auto, das zeigt auch die Masse an Besuchern auf der Automesse IAA in München.

Kommentar von Kathrin Werner

Wenn man ehrlich ist, sehen Autos alle ziemlich gleich aus: viel Lack, vier Räder, zwei Stoßstangen, ein Lenkrad. Könnte man langweilig finden. Die Automesse IAA in München zieht trotzdem die Massen an. Überall Gedränge auf den Ausstellungsflächen, die sich über die Innenstadt verteilen. Menschen stehen Schlange, um neue BMWs zu sehen, die auch nicht viel anders aussehen als die alten. Sie tragen stolz Mützen und T-Shirts mit dem Logo von Automarken, als würde man sie als Werbeträger bezahlen. Strahlende Kinder klettern über die Vordersitze von Ausstellungsobjekten und rufen "Brumm, brumm". Die paar Aktivisten, die die schöne Show in Zweifel ziehen, versinken im Messerummel. Auf der IAA wirkt es so, als würde es den Klimawandel nicht geben.