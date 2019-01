22. Januar 2019, 18:43 Uhr Wohnmobilfirma Hymer Aus der Spur

Tausende gefälschte Rechnungen, gefeuerte Manager und die Scherben eines zwei Milliarden Euro schweren Deals: Ein Untreue-Skandal erschüttert Hymer, den europäischen Marktführer für Wohnmobile.

Von Stefan Mayr , Stuttgart

Es hätte ein so wunderbares Fest werden können. Martin Brandt und Bob Martin hätten auf der Caravan-Messe CMT in Stuttgart vor einem prächtigen Wohnmobil aus der Erwin Hymer-Gruppe posieren können, um den Verkauf des oberschwäbischen Familienunternehmens an den US-amerikanischen Konzern Thor zu feiern. Mit Shake-hands und Schampus, oder vielleicht sogar mit einer camping-gemäßen Barbecue-Party inklusive Steaks und Bierfass - die Übernahme des Marktführers in Europa mit demjenigen von Nordamerika hätte jedenfalls mit einer angemessenen Riesensause begossen werden können. Immerhin wollen ...