Zum Hauptinhalt springen

Mögliche Angriffe auf Firmen„Die Tore stehen sperrangelweit offen“

Lesezeit: 6 Min.

Collage: SZ/Foto: istock/Getty Images

Sprengstoff-Alarm am Flughafen, Brandsätze vor Rüstungsfirmen, tägliche Cyberangriffe: Der hybride Krieg ist in deutschen Betrieben angekommen. Vorbereitet sind darauf die wenigsten.

Von Markus Balser, Elisabeth Dostert und Anna Lea Jakobs

SZ bei Google bevorzugen

Keine zwei Wochen nach ihrer Einstellung kam dieser Anruf. Der Anrufer sprach die Frau mit russischem Akzent an – und ihrem Geburtsnamen. Doch den hatte sie seit bestimmt schon 20 Jahren abgelegt. „Woher wusste er also davon?“, fragte sich die Mitarbeiterin eines Sicherheitsunternehmens, das KI-Datensysteme für die Rüstungsindustrie und kritische Infrastruktur entwickelt.

Zur SZ-Startseite

Verteidigungsfall
:Wie sich deutsche Unternehmen auf Krieg und Krisen vorbereiten

Lebensmittel, Transport, Energie: Im Verteidigungsfall muss alles weiter funktionieren. Deswegen stellen sich Konzerne wie Lidl, Audi, EnBW und große Lkw-Hersteller auch auf das Schlimmste ein.

SZ PlusVon Thomas Fromm, Michael Kläsgen, Stephan Radomsky und Nakissa Salavati

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite