Sprengstoff-Alarm am Flughafen, Brandsätze vor Rüstungsfirmen, tägliche Cyberangriffe: Der hybride Krieg ist in deutschen Betrieben angekommen. Vorbereitet sind darauf die wenigsten.

Keine zwei Wochen nach ihrer Einstellung kam dieser Anruf. Der Anrufer sprach die Frau mit russischem Akzent an – und ihrem Geburtsnamen. Doch den hatte sie seit bestimmt schon 20 Jahren abgelegt. „Woher wusste er also davon?“, fragte sich die Mitarbeiterin eines Sicherheitsunternehmens, das KI-Datensysteme für die Rüstungsindustrie und kritische Infrastruktur entwickelt.