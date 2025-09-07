Es klingt nach einer einfachen Lösung: Ein Dieselauto fahren und trotzdem kaum schädliche Treibhausgase verursachen. Möglich machen soll das der Biokraftstoff HVO100, der seit Mai 2024 in Deutschland zugelassen ist und nach Branchenangaben etwa 90 Prozent weniger CO₂ verursacht als Diesel aus Erdöl. Tatsächlich läuft das Geschäft mit dem aus Pflanzenabfällen und Altfetten hergestellten Treibstoff gut. Und das, obwohl immer mehr kritische Stimmen dessen Nutzen fürs Klima infrage stellen.
HVO100: Umstrittener Biokraftstoff ist bei Autofahrern gefragt
Lesezeit: 3 Min.
- Der Biokraftstoff HVO100 ist seit Mai 2024 in Deutschland zugelassen und macht an den Tankstellen, die ihn anbieten, bereits acht bis 15 Prozent des Absatzes aus.
- HVO100 verspricht 90 Prozent weniger CO₂-Emissionen als Diesel, steht aber wegen möglicher Palmöl-Beimischungen aus China in der Kritik.
- Der Biokraftstoff ist an etwa 500 deutschen Tankstellen erhältlich, davon 80 Prozent freie Tankstellen, und kostet etwas mehr als normaler Diesel.
Weiter Diesel fahren, aber 90 Prozent CO₂ einsparen? Das verspricht der Biosprit HVO100. Vor allem freie Tankstellen bieten ihn an, mit Erfolg. Zugleich wachsen die Zweifel daran, was er für das Klima bringt.
Von Silvia Liebrich, München
