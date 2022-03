Hilfsorganisationen rechnen damit, dass der Krieg in der Ukraine eine globale Nahrungsmittelknappheit auslösen wird. Hart trifft das vor allem Menschen in ärmeren Ländern. Wo es nun besonders kritisch wird - und was die Industriestaaten dagegen tun können.

Von Benjamin Emonts

Der russische Angriff auf die Ukraine bringt nicht nur Tod und Zerstörung, er treibt auch Millionen Menschen in den Hunger. Jetzt schon zeigen erschütternde Bilder, wie Menschen in der Ukraine kaum noch an Lebensmittel kommen oder Schnee schmelzen müssen, weil sie sonst nichts zum Trinken haben. Und allein in der Ukraine wird der Hunger vermutlich nicht bleiben. Hilfsorganisationen warnen davor, dass der Krieg in Teilen Asiens und Afrikas zu verheerenden Hungerkrisen führen werde. Laut der deutschen Welthungerhilfe könnten allein in diesen Regionen viele Millionen Menschen betroffen sein.