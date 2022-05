Bald ist Erntezeit in der Ukraine, doch Russland blockiert den Export von Getreide. Beim Wirtschaftsgipfel in Davos warnen viele vor einer Hungerkrise - und planen konkrete Hilfe.

Von Nakissa Salavati, Davos

Der Boden weizengelb, der Himmel blau: Die ukrainische Flagge symbolisiert die Fruchtbarkeit des Landes, als "Kornkammer der Welt" wird die Ukraine auch bezeichnet. Ihre Felder bringen hohe Erträge, bald steht die nächste Ernte an. Doch in diesem Jahr sind die Exportwege versperrt, Millionen Tonnen Getreide gelangen nicht zu jenen, die sie dringend brauchen. Auch weil dieser Rohstoff fehlt, steigen weltweit die Preise für Lebensmittel.

Auch auf dem Weltwirtschaftsforum gibt es kaum noch ein Gespräch, in dem es nicht irgendwann um Lebensmittelsicherheit, hohe Preise und drohenden Hunger geht. Anwesende Ökonomen und Politiker sind sich einig, dass die Folgen des Ukraine-Krieges katastrophal sein könnten. Aus Sicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) gibt es zwei weit über die Region reichende Gefahren: eine Energiekrise und eine Lebensmittelkrise. "Die Situation ist verzweifelt", heißt es vom IWF.

Nach ukrainischen Angaben lagern derzeit 22 Millionen Tonnen Getreide aus der Ernte vom vergangenen Jahr, die derzeit nicht exportiert werden können, vor allem, weil der Hafen von Odessa von Russland blockiert ist. Die neue Ernte wird in den kommenden Monaten erwartet. "Wenn bis dahin das eingelagerte Getreide nicht ausgeführt werden kann, müssen wir mehr als 20 Millionen Tonnen verbrennen", sagte die ukrainische Parlamentsabgeordnete Anastasia Radina. "Das wäre eine Katastrophe." Die Ukraine ist einer der größten Weizen-Exporteure der Welt. 400 Millionen Menschen werden nach ukrainischen Angaben von dem Land mit Getreide versorgt, vor allem auch in Afrika und Asien.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij war am Montag dem Weltwirtschaftsforum zugeschaltet: "Russland stiehlt unser Getreide", sagte er. Tatsächlich bombardiert das russische Militär, offensichtlich bewusst, Bestände in der Ukraine. Die Folgen seien für alle sichtbar, sagte auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in ihrer Ansprache in Davos. "Es sind schwache Länder und gefährdete Bevölkerungsgruppen, die am stärksten davon betroffen sind. Die Brotpreise im Libanon sind um 70 Prozent gestiegen, und Lebensmittel aus Odessa konnten nicht nach Somalia geliefert werden." Russland horte außerdem seine eigenen Lebensmittelexporte. "Dahinter steckt nur ein Gedanke: Russland nutzt Hunger und Getreide, um Macht auszuüben", sagte von der Leyen.

Was also tun? Es gebe Lösungen, glaubt die Kommissionspräsidentin: Die EU richte Korridore zwischen der Ukraine und europäischen Häfen ein, um Getreide verschiffen zu können. Außerdem steigere man die eigene Produktion und wolle ermöglichen, dass "gefährdete Länder die verfügbaren Vorräte und zusätzlichen Waren zu erschwinglichen Preisen bekommen können".

Allerdings, das ist allen bewusst, verstärkt der Krieg nur ein Problem, das eigentlich die Klimakrise mit ausgelöst hat. So hatte Ägypten, einer der großen Abnehmer von ukrainischem Getreide, eine eigene Lebensmittelproduktion, erinnert von der Leyen: "Der Klimawandel führte dann zu Wasserknappheit, und Hunderte Quadratkilometer fruchtbares Land wurden zur Wüste - Jahr für Jahr." Für Ägypten ist der Brotpreis mittlerweile zu einem gesellschaftlichen Problem geworden, ohne Importe und weitere Subventionen, fürchten Experten, würden die Menschen im Land rebellieren.

Detailansicht öffnen Brotverkäuferin in Kairo: Das Land importiert 80 Prozent seines Weizens aus Russland und der Ukraine. (Foto: Roger Anis/Getty Images)

Das Beispiel zeigt, wie anfällig bisherige Lösungen waren und auch, dass Hunger bereits vor dem Ukraine-Krieg ein dauerhaftes Problem war. Selbst wenn dies im überversorgten Europa manchmal weit weg erscheint. Die Anzahl unterernährter Menschen steigt Informationen von Unicef zufolge seit 2014 wieder, die meisten von ihnen leben in Asien und Afrika.

Hitze macht etwa gerade Indien zu schaffen. Das Land wollte eigentlich Weizen exportieren, hat nun aber ein Ausfuhrverbot verhängt, weil die Ernte wegen Dürre deutlich kleiner ausfallen wird. In Davos schilderte die kenianische Klimaaktivistin Elizabeth Wathuti die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ernährungssicherheit: Allein drei Millionen Kenianern drohe extremer Hunger. "Vor einer Woche erst habe ich eine Region im Nordosten Kenias besucht, und dort verendende Nutz- und Wildtiere gesehen. Aber nicht nur sie, auch die Menschen vor Ort leiden Hunger und Durst." Sie appellierte in Davos an die Teilnehmer, von denen nicht wenige Milliardäre, Unternehmer und Entscheider in mächtigen Institutionen sind: Es sei unvermeidlich, endlich den Verbrauch fossiler Energien zu beenden.

Unternehmen und Politiker sind in Davos sichtbar bemüht, zu zeigen, was sie gegen die Klimakrise tun. Eine Initiative des Klimabeauftragten der US-Regierung, John Kerry, will gemeinsam mit Unternehmen wie Microsoft, Alphabet und Salesforce viel Geld in die Umstellung ganzer Industrien investieren und ermöglichen, dass etwa Treibstoff für Flugzeuge künftig ohne fossile Energien auskommt. Der Beweggrund für die Initiative ist zwar nicht, Hunger zu lindern. Aber, und das wird in Davos sehr deutlich: Es hängt alles zusammen.