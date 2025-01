Von Saskia Aleythe, Jahnsdorf

Die frische Ware kommt mit der Post. Der Lieferant hat gerade einen neuen Karton gebracht, der Inhalt: unbekannt. „Jedes Paket ist eine Überraschung“, sagt Conny Böhme und öffnet mit mehreren Schnitten das Paketband. Es offenbart sich ein großer Batzen helles Haar. Auf einem beigelegten Zettel ist die Rasse notiert: Eurasier, Hund also. Was sonst ungeachtet entsorgt wird, bekommt durch Böhme, 54, neues Leben. Denn hier in Jahnsdorf in der Nähe von Chemnitz erfüllt sie die Träume so mancher Tierliebhaber.