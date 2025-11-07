Wie viel ist ein Hund wert, was darf er kosten? Lea Schütz, 29, muss keine Sekunde überlegen. Über ihre Terrier-Mischlingshündin Papaya sagt sie: „Sie ist mein Ein und Alles“. Schütz arbeitet als Volontärin bei einer Zeitung, und Anlass zu Überschwang gibt es in ihrem Job eher selten.
Was Hunde kosten
Tierliebhaber, die sich einen Hund zulegen, ahnen oft nicht, wie kostspielig das werden kann. Es ist ein Milliardengeschäft. Doch die Halter bekommen auch Wertvolles zurück.
Von Hendrik Munsberg
