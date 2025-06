Von Helmut Martin-Jung

Es geht um Leben und Tod: Bei einem Mann hat sich nach einem Absturz bei einer Bergwanderung eine gebrochene Rippe in die Lunge gebohrt. Die Luft, die aus dem Atmungsorgan in den Brustraum austritt, droht Herz, Lunge und Luftröhre zusammenzudrücken – wenn nicht schnell Hilfe kommt. Dann ist plötzlich ein Surren zu hören. Eine Drohne landet. Sie ist mit einem Roboterarm samt Ultraschallkopf ausgestattet. Schnell ist eine Stelle gefunden, an der der Roboterarm ein Röhrchen in den Brustkopf stecken kann – die Luft entweicht, der Verletzte kann nun zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden.