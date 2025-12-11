Zum Hauptinhalt springen

Lesezeit: 2 Min.

Ein Roboter des chinesischen Herstellers Unitree Robotics liegt nach einem Boxwettkampf unter seinesgleichen am Boden.
Ein Roboter des chinesischen Herstellers Unitree Robotics liegt nach einem Boxwettkampf unter seinesgleichen am Boden. (Foto: Greg Baker/AFP)

Humanoide Roboter sind längst keine Blechtrottel mehr. Aber manchmal steckt anscheinend doch allzu viel Menschliches in ihnen. Eine große Zukunft werden sie wohl trotzdem haben.

Von Helmut Martin-Jung

Sie werden nicht müde. Künstliche Intelligenz macht die früheren Blechtrottel schlau und in der Gewerkschaft sind sie auch nicht: Roboter. Besonders an humanoide Versionen knüpfen sich viele Erwartungen. Humanoide, das sind Roboter, die auf zwei Beinen laufen, zwei Arme und eine Art Kopf haben. In allen großen Industrienationen arbeiten Unternehmen daran. Raketenmann Elon Musk will gar Millionen seines „Optimus“ genannten Zweibeiners verkaufen und nicht weniger, als die Welt revolutionieren.

