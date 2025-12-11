Sie werden nicht müde. Künstliche Intelligenz macht die früheren Blechtrottel schlau und in der Gewerkschaft sind sie auch nicht: Roboter. Besonders an humanoide Versionen knüpfen sich viele Erwartungen. Humanoide, das sind Roboter, die auf zwei Beinen laufen, zwei Arme und eine Art Kopf haben. In allen großen Industrienationen arbeiten Unternehmen daran. Raketenmann Elon Musk will gar Millionen seines „Optimus“ genannten Zweibeiners verkaufen und nicht weniger, als die Welt revolutionieren.