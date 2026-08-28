Menschenähnliche Roboter sollen überall dort Jobs übernehmen, wo es zu wenige Menschen dafür gibt. Dafür müssen die zweibeinigen Gesellen aber noch viel lernen.

Hohler Kopf, schnelle Beine: Ein humanoider Roboter des chinesischen Elektronikherstellers Honor, einer Tocherfirma von Huawei, der bei den World Humanoid Robotics Games an einem 100-Meter-Rennen teilnahm.

Der Mensch ist dem lang gehegten Wunsch, ein künstliches Ebenbild seiner selbst zu erschaffen, so nahe wie noch nie. Der Traum, für manche ein Fiebertraum, ist immerhin schon so real geworden, dass menschenähnliche Roboter den 100-Meter-Sprint nun schneller bewältigen als der menschliche Rekordhalter Usain Bolt. Sie tanzen, schlagen Salti, tragen Lasten umher und können noch manches mehr.