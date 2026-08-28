Der Mensch ist dem lang gehegten Wunsch, ein künstliches Ebenbild seiner selbst zu erschaffen, so nahe wie noch nie. Der Traum, für manche ein Fiebertraum, ist immerhin schon so real geworden, dass menschenähnliche Roboter den 100-Meter-Sprint nun schneller bewältigen als der menschliche Rekordhalter Usain Bolt. Sie tanzen, schlagen Salti, tragen Lasten umher und können noch manches mehr.
MeinungTechnikHumanoide Roboter für den Haushalt? Ein schöner Traum
Kommentar von Helmut Martin-Jung
Lesezeit: 2 Min.
Menschenähnliche Roboter sollen überall dort Jobs übernehmen, wo es zu wenige Menschen dafür gibt. Dafür müssen die zweibeinigen Gesellen aber noch viel lernen.
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