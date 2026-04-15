Dramatische Musik dröhnt aus den Lautsprechern im Ballsaal des Hotels im Münchner Norden. Vom Rand der Bühne her ist ein dumpfes Stampfen zu hören, etwa so, als würde jemand mit Skistiefeln herumlaufen. Die Geräusche stammen zwar von Beinen, wie sich gleich zeigt, aber nicht von menschlichen. Und dann treten sie auch schon ins Sichtfeld: weiße Roboter in Menschengestalt. Sie sollen vor ein paar Hundert Besuchern Eindruck schinden. Gebaut hat sie Agibot, ein junges chinesisches Unternehmen, das den westlichen Markt erobern will. Die Interessenten kommen aus dem produzierenden Gewerbe, von Autofirmen, Zulieferern, Herstellern von Maschinen, Unternehmensberatern, kurz: Menschen, die wissen wollen, ob womöglich schon bald Roboter wie die auf der Bühne in Fabrikhallen arbeiten können.