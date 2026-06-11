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ModeindustrieEngländer greifen überraschend nach Hugo Boss

Lesezeit: 3 Min.

Ein Geschäft von Hugo Boss in London: Die Marke ist weltweit präsent.
Ein Geschäft von Hugo Boss in London: Die Marke ist weltweit präsent. Chris J Ratcliffe/REUTERS

Es ist die einzige große Modefirma aus Deutschland von Weltrang. Jetzt legt ein britischer Einzelhändler ein Übernahmeangebot für Hugo Boss vor. Die Schwaben sind offenbar „not amused“.

Von Caspar Busse

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Erst vor Kurzem konnte Hugo Boss das 100-jährige Bestehen feiern. Die Anfänge der heute einzigen verbliebenen Modefirma von Weltrang aus Deutschland gehen auf das Jahr 1924 zurück, damals wurde von der Familie Boss im schwäbischen Metzingen zuerst Berufsbekleidung hergestellt. Während der Nazi-Zeit wurden dann auch Uniformen produziert und Zwangsarbeiter beschäftigt. Heute ist Hugo Boss mit zuletzt 4,3 Milliarden Euro Jahresumsatz und rund 17 500 Mitarbeitenden weltweit eine bekannte Marke.

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