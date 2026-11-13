Daniel Grieder ist ein Mann der Mode , durch und durch. Der 65-jährige Schweizer gründete schon 1985 eine Firma, die mit Lederjacken aus der Türkei handelte, später dann kümmerte er sich um den Vertrieb großer Modemarken und kam schließlich 1997 zum berühmten amerikanischen Modedesigner Tommy Hilfiger, mit dem er eng zusammenarbeitete. „Wir beflügeln uns gegenseitig“, sagte Grieder einmal der SZ. Bei Hilfiger machte er auch Karriere, von 2014 bis 2020 war er Weltchef des Konzerns.

Danach heuerte er bei Hugo Boss an, dem letzten deutschen Modekonzern, der auch international bekannt ist. Die Schwaben waren damals in einer Krise, Grieder wollte den „Staub von der Marke“ blasen, sie frischer und jünger machen. Doch jetzt ist seine Karriere jäh zu einem Ende gekommen. Hugo Boss gab bekannt, dass Grieder das Unternehmen „auf eigenen Wunsch“ und zum Ende des Jahres verlasse. Der Abschied kommt überraschend. Erst in der vergangenen Woche hatte Grieder noch betont, die Zusammenarbeit mit dem neuen Großaktionäre Frasers sei gut. Gleichzeitig musste er die bisherigen Prognosen nach unten revidieren. Grieders Vertrag lief noch bis 2028.

Fast alle Topmanager sind inzwischen weg

Es ist inzwischen ein wahrer Exodus bei Hugo Boss, seit Frasers ein Übernahmeangebot vorgelegt hat und inzwischen etwa 50 Prozent der Boss-Aktien kontrolliert. Erst verließ der Chef des Aufsichtsrats, der ehemalige Fresenius-Chef Stephan Sturm, entnervt das Unternehmen, er wollte die Übernahme verhindern. An seine Stelle rückte Michael Murray, der Chef von Frasers und Schwiegersohn des Frasers-Group-Gründers und Mehrheitseigners, der Milliardär Mike Ashley. Dann gab Finanzvorstand Yves Müller seinen Abschied bekannt, Vertriebschef Oliver Timm geht ebenfalls zum Jahresende. Und nun Grieder. Dessen Nachfolger soll David Epstein werden, der von Frasers aus England kommt.

Daniel Grieder, Vorstandsvorsitzender der Hugo Boss AG, geht Ende diesen Jahres. Sven Hoppe/dpa

Frasers hatte zuletzt deutlich gemacht, dass man die Beteiligung an Hugo Boss weiter erhöhen werde. Man verfüge bereits über Optionen auf mindestens weitere 20 Prozent, hieß es. Was genau die Handelsfirma aus Shirebrook in England mit dem deutschen Unternehmen vorhat, ist derzeit offen. Sinan Piskin, stellvertretender Vorsitzender des Boss-Aufsichtsrats und Vertreter der Arbeitnehmerseite, teilte mit, in den Gesprächen der vergangenen Monate mit Frasers-Chef Murray habe der „ein klares Bekenntnis zum Hauptsitz von Hugo Boss sowie zu den Standorten in und um Metzingen“ zum Ausdruck gebracht. Unklar ist auch, ob Boss an der Börse notiert bleiben wird.

Hugo Boss gibt es bereits mehr als 100 Jahren

Frasers ist derzeit vor allem ein Textilien-, Schuh- und Sporthändler, die Briten wollen aber stärker in das Luxussegment, dabei könnte Hugo Boss ihnen helfen. Unter anderem gehört Sports Direct dazu, aber auch der Londoner Herrenausstatter Gieves & Hawkes oder Sportmarken wie Slazenger. Firmeneigentümer Ashley ist dafür bekannt, Beteiligungen und Einfluss an Unternehmen aufzubauen und dann sehr mit- und reinzuregieren. Zuletzt gab es Spekulationen, Murray könnte neuer Boss-Chef werden.

Hugo Boss ist mit zuletzt 4,3 Milliarden Euro Jahresumsatz und rund 17 500 Mitarbeitenden weltweit eine bekannte Marke. Die Anfänge gehen auf das Jahr 1924 zurück, damals stellte die Familie Boss im schwäbischen Metzingen zuerst Berufsbekleidung her. Während der Nazi-Zeit wurden dann auch Uniformen produziert und Zwangsarbeiter beschäftigt. Später ist das Unternehmen vor allem mit Herrenanzügen für Manager oder Banker bekannt geworden, auch eine Damenkollektion gibt es seit vielen Jahren.

Grieder, der abwechselnd in der Schweiz und in den USA lebt, gab sich immer sehr selbstbewusst. Zu seinem Start sagte er der SZ: „Es ist nicht meine Aufgabe, die Marke für einen Verkauf hübsch zu machen. Wir wollen nicht verkaufen, wir wollen kaufen.“ Als Werbeslogan der Firma etablierte er „Be your own Boss“. Das war er zuletzt definitiv nicht mehr in Metzingen, jetzt geht er.