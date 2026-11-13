Eben noch galt Jensen Huang als Halbgott der Techwelt. Jetzt hat ihn seine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zu Fall gebracht. Über den Absturz eines Mannes, der sich nahbar gab und doch die Bodenhaftung verlor.

Auch in Deutschland wollen sie etwas von Jensen Huangs Glanz abhaben. Ende Oktober sind Tausende Besucher ins Berliner Tempodrom gekommen, um ihn zu erleben, zu feiern. Und Huang genießt seinen Ruhm. Er albert auf der Bühne mit Roboter-Enten herum und zeigt die neuesten Innovationen von Nvidia. Bei Apple treten bei solchen Präsentationen auch Bereichsleiter auf, man gibt sich als Familie. Doch in Berlin gehört die Show Jensen Huang – und Huang allein.