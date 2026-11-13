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Ex-Nvidia-Chef Jensen HuangVom Popstar zum liebestollen Deppen – in sieben Tagen

Lesezeit: 8 Min.

Imago (2); Collage: Niklas Keller

Eben noch galt Jensen Huang als Halbgott der Techwelt. Jetzt hat ihn seine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zu Fall gebracht. Über den Absturz eines Mannes, der sich nahbar gab und doch die Bodenhaftung verlor.

Von Christina Kunkel, Helmut Martin-Jung, Ann-Kathrin Nezik und Gregor Scheu, München/New York/Peking

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Auch in Deutschland wollen sie etwas von Jensen Huangs Glanz abhaben. Ende Oktober sind Tausende Besucher ins Berliner Tempodrom gekommen, um ihn zu erleben, zu feiern. Und Huang genießt seinen Ruhm. Er albert auf der Bühne mit Roboter-Enten herum und zeigt die neuesten Innovationen von Nvidia. Bei Apple treten bei solchen Präsentationen auch Bereichsleiter auf, man gibt sich als Familie. Doch in Berlin gehört die Show Jensen Huang – und Huang allein.

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Männer
:Stehend k.o.

Glasklar wird die Menschheit nicht wegen des Klimas oder der künstlichen Intelligenz vom Erdboden verschwinden. Sondern, der Fall Jensen Huang zeigt es einmal mehr: wegen der größten anzunehmenden Schwachstelle, des Penis.

SZ PlusVon Willi Winkler

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