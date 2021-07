Von Katharina Kutsche und Jörg Schmitt, Hannover

Sie heißt zwar inzwischen Hamburg Commercial Bank, doch ihr Erbe als frühere HSH Nordbank wird sie nicht los: Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung durchsuchen Fahnder der Staatsanwaltschaft Köln an diesem Dienstag die Geschäftsräume der Bank in Hamburg. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Hamburg Commercial Bank als Rechtsnachfolgerin der HSH waren bislang für eine Stellungnahme zu erreichen. Bekannt ist aber, dass die Razzia in Zusammenhang mit Cum-Ex-Ermittlungen der Kölner Behörde steht.

Bei den sogenannten Cum-Ex-Deals handelt sich um einen der größten Steuerskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Banken, Börsenhändler und Betreiber von Kapitalanlagefonds hatten sich beim Handel von Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividende Kapitalertragsteuer mehrfach erstatten lassen, die sie jedoch nur nur einmal gezahlt hatten. Diese Praxis endete zwar 2012 wegen einer Gesetzesänderung. Doch das Gebaren der Beteiligten wirkt bis heute nach. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen rund 900 Manager, Händler und Anwälte wegen Steuerhinterziehung. Der Schaden für die Steuerzahler wird auf mehr als zehn Milliarden Euro geschätzt.

Auch die HSH Nordbank, die aus einer Fusion der Hamburger und Schleswig-Holsteinischen Landesbanken entstanden war, mischte zwischen 2008 und 2011 bei Cum-Ex-Deals mit. Die Affäre hatte die Bank anschließend in einer internen Untersuchung aufgearbeitet. 2014 dann zahlte die HSH 126 Millionen Euro an den Fiskus zurück, darunter 14 Millionen Euro an Zinsen. "Etwaige zu Lasten der Finanzkasse erlangte Steueranrechnungen hat die HSH damit ausgeglichen", teilte ein Sprecher damals der SZ mit. Das Steuerverfahren sei somit erledigt.

Strafrechtlich sieht das aber anders aus. So ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln gegen zwei ehemalige Mitarbeiter der Bank wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Vor zwei Monaten antwortete eine Sprecherin der heutigen Hamburg Commercial Bank auf eine WDR-Anfrage, dass ihres Wissens nach in Sachen Cum-Ex gegen aktive Mitarbeiter nicht ermittelt werde. Die Bank kooperiere vollumfänglich mit den Behörden.

Die Razzia der Kölner Staatsanwaltschaft muss dazu kein Widerspruch sein. Sie ist allerdings insofern eine Überraschung, als ihr Pendant in Hamburg jahrelang keine Ermittlungen geführt hatte. Die Beteiligung der HSH Nordbank an Cum-Ex war auch deswegen ein Aufreger für sich, weil das Institut im Zuge der Finanzkrise vom Staat gerettet werden musste und dafür drei Milliarden Euro aus den Landeskassen Hamburgs und Schleswig-Holsteins bekommen hatte.