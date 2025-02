Von Sonja Salzburger, München

Die Titel klingen edel: Silver Elite, Gold Elite, Titanium Elite und – auch wenn es im Berufsleben nicht für eine Diplomatenkarriere gereicht hat: Ambassador Elite. Wer sich beim Treueprogramm Bonvoy des US-Hotelkonzerns Mariott International registriert, so das Versprechen, erhält je nach Statuslevel bestimmte Vorteile, wenn er in einem der zugehörigen Häuser nächtigt. Mehr als 200 Millionen Mitglieder haben sich seit dem Start im Jahr 2019 dort angemeldet. Zum Vergleich: Das deutlich ältere Vielfliegerprogramm Miles and More der Lufthansa zählt lediglich 36,6 Millionen Mitglieder.