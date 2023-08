"Nettes", also nicht gehässiges Lästern reduziert Stress und dient als Druckventil.

Kommentar von Paulina Würminghausen

Das Home-Office ist wohl die größte Revolution in der Arbeitswelt seit Langem. Vielleicht sogar, seit es das Internet gibt. Doch Revolutionen bringen nicht nur Gutes. Chaos, Anarchie, solche Dinge. Doch erst einmal zu den Vorteilen, denn die hat das Home-Office zweifelsohne: Es ist fast immer Zeitretter, manchmal auch Reisebegleiter, ein Alles-möglich-Macher sowieso. Es hat die starre Bürowelt ("Das haben wir schon immer so gemacht") aufgebrochen und veraltete Denkmuster ("Klar bleibe ich bis 22 Uhr im Büro, um von den Kollegen für fleißig befunden zu werden") in vielen Unternehmen aussterben lassen.