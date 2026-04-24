Es gab ja schon viele Vorschläge, wie man Kraftstoff einsparen könnte. 1973 griff man einfach darauf zurück, gleich ein Fahrverbot am Sonntag auszusprechen. Die Autobahnen waren an dem Tag leer, Menschen fuhren mit dem Fahrrad, auf Rollschuhen, ja sogar Pferdekutschen wurden anscheinend damals bei einem Sonntagsausflug gesichtet.
EnergiekriseMehr Home-Office, weniger Spritverbrauch
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Der Iran-Krieg treibt die Preise an den Tankstellen nach oben. Eine Studie hat durchgerechnet, dass nur ein Tag mehr Home-Office in der Woche den Benzin- und Dieselverbrauch in Deutschland deutlich senken könnte.
Von Anna Lea Jakobs
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