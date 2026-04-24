Es gab ja schon viele Vorschläge, wie man Kraftstoff einsparen könnte. 1973 griff man einfach darauf zurück, gleich ein Fahrverbot am Sonntag auszusprechen. Die Autobahnen waren an dem Tag leer, Menschen fuhren mit dem Fahrrad, auf Rollschuhen, ja sogar Pferdekutschen wurden anscheinend damals bei einem Sonntagsausflug gesichtet.