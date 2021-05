Von Paulina Würminghausen

Als der Anwalt anfängt zu schreien, spätestens da könnte man sich vorkommen wie bei einer Fernsehgerichtsshow. "Der Freistaat Bayern sagt Corona-Schutzverordnung, der Freistaat Bayern!", schreit Harald Schmid die Richterin an. Und schiebt aufgebracht hinterher: "Für was strengen wir uns an, machen hier die Fenster auf und tragen Masken, damit Sie sagen, was der Freistaat Bayern sagt, ist egal?"