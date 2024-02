Kommentar von Kerstin Bund

Nun also auch die Deutsche Bank. Das Geldinstitut will Manager von Juni an mindestens vier Tagen die Woche zurück ins Büro holen, alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mindestens drei Tagen. Auch andere Unternehmen verschärfen ihre Home-Office-Regelungen, darunter VW, SAP, Amazon, Google und sogar der Videokonferenz-Anbieter Zoom. Die Londoner Citibank droht Büro-Verweigerern sogar damit, den Bonus zu kürzen.