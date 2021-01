Von Henrike Roßbach, Berlin

Hubertus Heil hat keine Zeit verloren: Als der Bundesarbeitsminister am 20. Januar vormittags mit seiner neuesten Verordnung vor die Kameras trat, war es gerade einmal gut zwölf Stunden her, dass Bund und Länder ihm dafür den Auftrag erteilt hatten: Eine verbindlichere Regelung fürs Home-Office, das war es, was Heil in die Ministerpräsidentenkonferenz eingespeist hatte - und wofür er nach einigen Diskussionen grünes Licht bekam. An diesem Mittwoch tritt die neue Regelung in Kraft. Was steht drin? Die wichtigsten Antworten.