Büros in Corona-Zeiten waren in den vergangenen 15 Monaten vor allem eines: ziemlich leer. Das könnte sich bald wieder ändern - wahrscheinlich aber auch nur ein bisschen.

Von Thomas Fromm, Alexander Hagelüken, Christina Kunkel,Helmut Martin-Jung und Paulina Würminghausen

Seit mehr als einem Jahr haben viele Menschen nun schon ihr Büro gegen Wohnzimmer und Küche getauscht. Aber was kommt auf die Angestellten zu, wenn an diesem Mittwoch die Home-Office-Pflicht ausläuft? Alle wieder zurück? Kann jeder selbst entscheiden, wie und wo er arbeiten will? Und was verlangen die Unternehmen von ihren Mitarbeitern, welche Schutzvorkehrungen gelten? Eine SZ-Recherche zeigt: Wenn es um das Thema Home-Office geht, haben die Unternehmen sehr unterschiedliche Strategien, und so richtig klar ist zurzeit nur: So wie früher wird es vermutlich nie wieder werden.