Strom an, Heizung auf: Wer im Home-Office arbeitet, soll die Kosten bald von der Steuer absetzen können. Doch die Großzügigkeit hat Grenzen.

Von Henrike Roßbach

Das Jahressteuergesetz ist ein alljährlich wiederkehrendes Gesetzesungetüm mit allem, was steuerpolitisch vor dem Jahreswechsel noch geregelt werden muss. Der Gesetzgeber wischt, wenn man so will, noch mal feucht durch im deutschen Steuerrecht. Der diesjährige Regierungsentwurf von Anfang September umfasst 215 Seiten und wird eingeleitet mit den Worten, es bestehe "ein Erfordernis zur Umsetzung eines unvermeidlich entstandenen technischen Regelungsbedarfs". Womit schon sehr viel gesagt ist über das Holz, aus dem dieses Gesetz geschnitzt ist.