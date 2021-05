Von Max Hägler und Hans von der Hagen

Wenn Josef Huber ins Internet schaut, um neuerdings die Börsenkurse in den USA zu checken, muss etwas sehr Ungewöhnliches geschehen sein. Denn eigentlich lässt sich dieser freundliche Mensch nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Seit drei Generationen verdient die Familie ihr Geld mit Holz, hier in Bachmehring, 50 Kilometer südöstlich von München. Sie schreinern, hobeln, zimmern. Und haben dabei schon derart viel erlebt, dass sie bestens in eine Werbebroschüre der bayerischen Staatsregierung passen würden, Kapitel eins: traditioneller Familienbetrieb und modernes Handwerk.