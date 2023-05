Drehbuchautoren im Streik: In der vergangenen Woche haben sie vor der Writers Guild of America in Los Angeles protestiert.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Eine Geschichte über diesen Autorenstreik in Hollywood muss natürlich an der Straßenecke beginnen, wo bei der Oscarverleihung die Stars den roten Teppich betreten und auf dem Walk of Fame der Stern von Marilyn Monroe im Gehsteig eingelassen ist: Kreuzung Hollywood Boulevard und Highland Avenue. Touristen kommen gerne hierher, weil sie hoffen, ein klein wenig Glamour zu erhaschen, auch wenn sie meist doch nur die Wachsfiguren der Stars sehen, im Kabinett direkt hier an der Ecke.