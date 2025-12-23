So könnte es vielleicht irgendwann auch bei einem lange erwarteten neuen Bruce-Springsteen- oder Coldplay-Album sein: Man freut sich darauf, will es kaufen, um es endlich auf den Plattenteller oder in die CD-Lade zu legen – und hält stutzend inne. „Gekürzte Version“ steht da klein gedruckt auf dem Cover. Aber wo, bitte schön, gibt es das Album ungekürzt? Recherchen führen einen dann zu einem Musik-Streamingdienst, bei dem man das Album in voller Länge herunterladen kann – wenn man denn dort ein Abo hat.