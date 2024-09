Was das Hochwasser kostet

Die Überflutungen in Österreich, Tschechien und Polen können zu Schäden in Milliardenhöhe führen, warnen Experten. Davon werden die Versicherer wohl nur einen kleinen Teil tragen.

Von Anne-Christin Gröger, Herbert Fromme

Die dramatischen Überschwemmungen in Ost- und Mitteleuropa könnten laut Experten wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe nach sich ziehen. Wie hoch die versicherten Schäden sein werden, kann derzeit nur geschätzt werden. Klar ist aber: Die großen österreichischen Versicherer werden den größten Teil davon tragen müssen, da sie einen hohen Marktanteil auch in den betroffenen Nachbarländern haben.