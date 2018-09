21. September 2018, 20:12 Uhr Hoch an der US-Börse Wall Street first

Die US-Börse erreicht ein Rekordhoch und lässt Europas Aktienmärkte weit hinter sich. Das ist auch eine Folge der Politik von Präsident Trump: Seine Steuersenkungen treiben die Gewinne der Unternehmen nach oben.

Von Harald Freiberger

Dafür, dass die Stimmung das ganze Jahr über so schlecht war, läuft es gerade ziemlich gut. Im Januar brachen die Börsen weltweit ein. Viele sahen da schon den seit neun Jahren anhaltenden Aktienboom zu Ende gehen. Doch dann arbeitete sich die Börse langsam und fast unbemerkt aus dem Tief heraus, in den vergangenen Wochen nahm sie Fahrt auf, und am Donnerstag war es soweit: Die beiden US-amerikanischen Aktienindizes Dow Jones und S&P 500 erreichten den höchsten Stand aller Zeiten. Der ...