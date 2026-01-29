Zu dem Aktionärstreffen könnten ähnlich viele Demonstranten wie Aktionäre kommen: Der Industriekonzern Thyssenkrupp veranstaltet an diesem Freitag in einem Bochumer Kongresszentrum seine Hauptversammlung. Und die Gewerkschaft IG Metall kündigt an, dass auch geschätzt 1000 Beschäftigte zu einer Kundgebung vor der Halle anreisen werden. Sie wollen unter anderem dagegen protestieren, dass das Essener M-Dax-Mitglied eine Dividende an die Anteilseigner ausschüttet, während die Firma zugleich sparen muss und Tausende Stellen streicht.