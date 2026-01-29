Zu dem Aktionärstreffen könnten ähnlich viele Demonstranten wie Aktionäre kommen: Der Industriekonzern Thyssenkrupp veranstaltet an diesem Freitag in einem Bochumer Kongresszentrum seine Hauptversammlung. Und die Gewerkschaft IG Metall kündigt an, dass auch geschätzt 1000 Beschäftigte zu einer Kundgebung vor der Halle anreisen werden. Sie wollen unter anderem dagegen protestieren, dass das Essener M-Dax-Mitglied eine Dividende an die Anteilseigner ausschüttet, während die Firma zugleich sparen muss und Tausende Stellen streicht.
Hüttenwerke Krupp MannesmannDeutschlands zweitgrößtem Stahlwerk droht das Aus
Lesezeit: 3 Min.
Hunderte Beschäftigte der Hüttenwerke Krupp Mannesmann werden am Freitag bei der Thyssenkrupp-Hauptversammlung demonstrieren. Ihre Firma steht vor der Schließung – doch Thyssenkrupp könnte das verhindern.
Von Björn Finke, Düsseldorf
Stahlindustrie:Zwischen Glut und Hoffnung
Die alten Hochöfen glühen noch, doch bald soll selbst Stahl grün sein. In Werken wie dem in Salzgitter entscheidet sich, ob Deutschlands einstige Vorzeigeindustrie sich neu erfinden kann – oder ob sie untergeht.
Lesen Sie mehr zum Thema