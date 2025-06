Das Smartphone ist immer dabei, na klar. Aber wenn die Sonne herunterknallt, ist Vorsicht geboten. Sonst kann das teure Gerät Schaden nehmen.

Von Helmut Martin-Jung, München

Hitze und Elektronik, das sind zwei Dinge, die sich nicht so gut vertragen. Smartphones, Tablets und Laptops sollten deshalb nicht der Sonne ausgesetzt werden, besonders im Auto droht Gefahr. Hängt das Smartphone als Navi in einer Halterung an der Windschutzscheibe, knallt die Sonne unter Umständen voll drauf. Wird das Handy dann auch noch gleichzeitig aufgeladen, ist das Stress pur für den Akku.