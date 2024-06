Giuseppe Marino:"Wir bringen ein Stück Shinkansen nach Europa"

Der japanische Hitachi-Konzern ist berühmt für seinen Hochgeschwindigkeitszug. Mit einer Milliardenübernahme greift dessen Schienen-Chef Giuseppe Marino nun den deutschen Markt an.

Interview von Vivien Timmler, Berlin

Giuseppe Marino ist so ziemlich das Gegenteil eines Japaners. Klar, er ist ja auch Italiener, aber auch sonst: Wenn er redet, redet er viel, schnell, er gestikuliert, ist sofort beim Du. In dem Konzern, für den er arbeitet, ist das anders, leiser, zurückhaltender, japanischer halt. Dabei hat Hitachi einiges vorzuweisen: Das Unternehmen baute 1920 seine erste Dampflok, heutzutage ist es für die japanischen Shinkansen-Züge weltweit bekannt. Marino soll als CEO von Hitachi Rail jetzt die Expansion in Europa vorantreiben - und er hat große Pläne.