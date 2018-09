7. September 2018, 18:58 Uhr Hingucker im Lebenslauf Für die Karriere nach Hawaii

Wer ein Praktikum außerhalb von Europa oder sogar in einem exotischen Land absolviert, hebt sich von Mitbewerbern ab. Allerdings bringt das nur Vorteile, wenn man auch brauchbare Lernerfolge vorweisen kann.

Von Christine Demmer

Sophie Nölcke hat in Passau, in Rennes und in München Jura studiert und 2016 ihr erstes Staatsexamen abgelegt. Kapitalmarkt und Gesellschaftsrecht waren ihre Studienschwerpunkte, sie interessierte sich auch für internationales Recht. Weil die Studentin sich vorstellen konnte, eines Tages auf diesem Gebiet zu arbeiten, absolvierte die heute 28-Jährige die Wahlstation im Referendariat beim Rechtsschutzprogramm der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens. Kolumbien? Mit der Juristerei bringt man das erst 2017 nach einem langen Bürgerkrieg befriedete Land schwerlich in Verbindung. Doch das ist nicht der springende Punkt. "Bei meiner Bewerbung um das Masterstudium in London wurde diese Auslandserfahrung sehr positiv aufgenommen", versichert die junge Juristin. "Schließlich zeugt es von Offenheit gegenüber Neuem, Mobilität und Flexibilität. Und das wird in der heutigen Berufswelt immer mehr erwartet."

Welchen Nutzen das Praktikum für das Unternehmen hat, muss der Kandidat plausibel darstellen

Da hat sie völlig recht. Abgesehen davon, dass viele junge Menschen ohnehin Lust auf fremde Länder und Kulturen haben, wollen Studierende mit einem Praktikum im Ausland bewusst oder unbewusst genau diese Kompetenzen unter Beweis stellen. Innerhalb der EU ist das ja auch leicht, und Hochschulen, die häufig in ein internationales Netzwerk eingebunden sind, befördern den Trend nach Kräften. Für Personaler ist ein dreimonatiges Praktikum in Schottland oder ein Auslandssemester in Spanien deshalb allenfalls noch ein Hingucker, aber nichts, was aus dem Rahmen des Üblichen fällt. Just darum dehnen Studierende den Suchradius weiter aus. Wollte man nicht schon immer mal nach Australien, nach Thailand oder nach Argentinien? Wer für die Eltern ein von Vernunft zeugendes Argument braucht, der verweist auf seine Karriereambitionen und darauf, dass man sich von den Mitbewerbern um begehrte Einstiegspositionen absetzen müsse. Spätestens das zieht.

Damit freilich unterschätzt man die Recruiter. Praktika in eher exotischen Ländern sind nämlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite schätzen Personaler das "Heraustreten aus der eigenen Komfortzone", sagt Lilian Fischer, Senior Consultant bei der Personalberatung Mercuri Urval in Hamburg. Sie hat ständig mit Personalern zu tun und weiß daher, dass Praktika außerhalb von Europa als noch einen Tick wertvoller als Aufenthalte im Land nebenan bewertet werden. "Es ist vermutlich herausfordernder, sich in einem Entwicklungsland zu engagieren, als im benachbarten Industrieland, in dem die Niederlassung vielleicht noch von einem deutschen Management gesteuert wird", begründet sie ihre Einschätzung. Auch bei Praktika in Schwellenländern wie Kolumbien kann man keine Rundumbetreuung erwarten, sondern muss Eigeninitiative an den Tag legen. Bevor Sophie Nölcke am 4. Januar dieses Jahres nach Kolumbien flog, hatte sie Spanisch gelernt. "In Bogotá fanden damals die Anhörungen des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte statt", erzählt die Masterstudentin. "Darüber habe ich Artikel für interne Medien geschrieben, mit Hilfe eines Kollegen auch auf Spanisch." Zurechtkommen im fremden Land musste sie aber dann doch ganz allein, und das gelang ihr auch. Ihr Tipp an Kolumbienfans: "Man darf sich von Berichten über Drogenhandel und Kriminalität nicht abschrecken lassen."

Volltreffer beim Bewerbungsgespräch: Besondere Orte machen sich gut im Lebenslauf. Recruiter fragen aber sehr genau nach, welche Ambitionen jemand bei der Wahl seines Auslandspraktikums hatte, und wie die Hospitanz dem Kandidaten dabei helfen kann, seine beruflichen Ziele zu erreichen. (Foto: imago/Westend61)

Wenn ein Praktikum im entlegenen Ausland den Lebenslauf schmückt, interessieren Personaler vor allem zwei Dinge: "Erstens: Hat der oder die Studierende bei der Suche nach dem Praktikum Eigeninitiative an den Tag gelegt? War es eine Herausforderung, den Platz zu bekommen, oder wurde er von Dritten, wie beispielsweise von der Hochschule, vermittelt?" Der zweite Punkt ist für Katharina Herrmann, Arbeitsdirektorin beim Berliner Stromnetzbetreiber 50 Hertz, noch wichtiger: "Was hat die oder der Studierende in diesem Praktikum gelernt? Passt das zum künftigen Job und zu dem, was wir suchen?" Herrmann, die ehrenamtlich im Präsidium des Bundesverbands der Personalmanager arbeitet, macht das an einem Beispiel fest: "Wenn ich jemanden für eine Tätigkeit in der Entwicklungshilfe einstellen will, dann erwarte ich, dass er andere Kontinente und Kulturen kennengelernt hat. Andererseits wird ein kleines und regional tätiges Familienunternehmen solchen Erfahrungen weniger Wert beimessen."

Plausibel dargestellt werde muss also der Nutzen des Praktikums für das suchende Unternehmen. "Wenn ein Marketingstudent sein Praktikum in Auckland damit begründet, dass sich vom neuseeländischen Dienstleistungsmarkt wichtige Trends für Deutschland ableiten lassen, dann ist das in Ordnung", sagt Herrmann. Doch mit Bluffen komme man nicht durch: "Der Personaler wird hier sicher tiefer nach dem Wie und Warum bohren."

"Aber sicher", bestätigt Martina Niemann. Die Personalchefin der Lufthansa hat selbst während ihres Studiums ein Praktikum in Singapur gemacht und weiß genau, wonach sie fragen muss, um zwischen einem Chill- und einem echten Lernaufenthalt zu unterscheiden. Ihr Rat: Die Studierenden sollten sich klarmachen, dass weltweite Praktika dank der Verfügbarkeit von billigen Reisen nichts Besonderes mehr darstellen. "Ein Praktikum in der Südsee oder in der Antarktis bedeutet nicht, dass man der oder die Beste für eine bestimmte Berufseinstiegsposition ist", sagt Niemann. "Ausschlaggebend für die Bewertung eines Praktikums ist, ob man erkennen kann, dass es den Horizont des Kandidaten erweitert oder ihm einen bestimmtes Verständnis vermittelt hat, das er anders nicht hätte erlangen können. Das ist viel wichtiger als der Standort." Nur deshalb, weil Praktika heute von Studienabsolventen erwartet werden, sollte man es mit der Exotik nicht übertreiben.

Wenn Bewerbungen digital ausgewertet werden, kommt es auf griffige Schlüsselbegriffe an

Klare Aussage: Nur für das Curriculum Vitae muss das Praktikum nicht Tausende Kilometer weit weg stattfinden. Im Erkennen von "optischen Aufhellern" sind Personaler ohnehin sehr gut. Allerdings gehe es längst nicht mehr nur um den schriftlichen Lebenslauf, räumt die Lufthansa-Personalchefin ein. Die zunehmende Automatisierung des Recruitings mithilfe von Onlineformularen, die von Algorithmen und Chatbots ausgewertet werden, gibt den Schlüsselbegriffen in der Bewerbung eine große Bedeutung. "Außergewöhnliche Begriffe - dazu zählen ungewöhnliche Praktika an Orten, die selten genannt werden -, fallen den Maschinen auf", sagt Niemann, "und damit auch den Personalern, die online nach Mitarbeitern suchen."

Die beliebtesten Länder für Praktika Die Mitarbeiter des Ratgeberportals Auslandsjahr.eu haben sich bei den Suchmaschinen umgesehen und die beliebtesten Länder für Hospitanzen im Ausland gefunden. Spitzenreiter sind die USA. 26 Prozent derer, die sich für ein Auslandspraktikum interessieren, zieht es in die Vereinigten Staaten. Dies lässt sich durch die Beliebtheit der USA fürs Reisen und Arbeiten im Ausland erklären und auch dadurch, dass Englisch für die meisten Deutschen die erste Fremdsprache ist. Auf Platz zwei rangiert Spanien. 18 Prozent der Aspiranten wollen dort ihre ersten Berufserfahrungen sammeln. Spanisch ist die in der Liste der weltweit am häufigsten gesprochenen Sprachen auf Platz drei, und wer sich in Spanien verständigen kann, kommt auch in den meisten Ländern Lateinamerikas klar. Für Position drei benennt das Portal Australien, England und Kanada. Jeweils zehn Prozent der Suchanfragen zum Thema Praktikum entfallen auf England und Australien, acht Prozent auf Kanada. In allen Ländern wird Englisch gesprochen, eine Sprache, um die man heutzutage im Berufsleben nicht mehr herum kommt. Neun Prozent aller Suchanfragen gelten Frankreich, das Platz vier auf der Beliebtheitsskala einnimmt. Da kann man auch mal übers Wochenende nach Hause fahren, und viele haben die Landessprache in der Schule gelernt. An fünfter Stelle stehen mit jeweils sechs Prozent: Schweiz, Schweden und Italien. An der Schweiz fasziniert die Mehrsprachigkeit, an Schweden die Weltoffenheit, an Italien faszinieren Kultur und Lebensart. Christine Demmer

Das weiß der Braunschweiger Karriereberater Klaus Boomgaarden natürlich auch. Dennoch rät auch er davon ab, den Tauchurlaub auf Hawaii nur deshalb zum Tourismuspraktikum umzuwidmen, damit der Computer darüber stolpert und mit einer Einladung zum Vorstellungsgespräch reagiert. Zumindest möge man sich eine plausible und wasserfeste Geschichte ausdenken. "Natürlich wenden die jungen Leute Storytelling an", weiß Boomgaarden. "Weil der Druck da ist, weil sie wissen, dass Praktika von den Unternehmen als Vorteil gewertet werden." Ohne Zweifel verbessere ein Praktikum an einem ungewöhnlichen Standort die Chance, ins Unternehmen hineinzukommen. "Aber das ist nur die Eintrittskarte", warnt der Berater. "Oft kommt ein Assessment Center hinterher, und dann trennt sich die Spreu vom Weizen."