Von Henrike Roßbach, Bangalore

Die sieben führenden Industriestaaten (G7) ringen um das finanzielle Hilfspaket für die Ukraine, das sie dem kriegsgebeutelten Land bereits im vergangenen Herbst für dieses Jahr zugesagt hatten. Die Ukraine braucht die Hilfen, um den Staatsbetrieb trotz des russischen Angriffskrieges aufrechtzuerhalten. Neben der Bezahlung von Beamten, Lehrern oder Polizisten geht es dabei auch um die Wiederherstellung der Infrastruktur, die vielerorts zerstört ist.

Doch obwohl bereits milliardenschwerer Zusagen auf dem Tisch liegen, tut sich weiterhin eine Finanzierungslücke auf. Wie groß diese Lücke tatsächlich ist, wollten die Finanzminister der G7 am Donnerstag im indischen Bangalore ausloten. Neben den Ministern nahmen auch Vertreter des Internationalen Währungsfonds (IWF) an den Gesprächen teil; der ukrainische Finanzminister Sergej Marchenko sollte ebenfalls per Videokonferenz dazugeschaltet werden.

Zuletzt war aus deutschen Regierungskreisen zu hören, dass der Finanzbedarf der Ukraine noch einmal gestiegen sei. Offenbar liegt er inzwischen bei mehr als 40 Milliarden Dollar für das laufende Jahr. Die EU hat bereits Kredite in Höhe von 18 Milliarden Euro zugesagt; die USA wollen rund zehn Milliarden Dollar beisteuern, wie die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen am Donnerstag in Bangalore bestätigte. Diese Woche hat zudem der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida 5,5 Milliarden Dollar zugesagt - sein Land hat Anfang des Jahres die G-7-Präsidentschaft von Deutschland übernommen. Aus den schon zugesagten Mitteln fließt bereits Geld in die Ukraine; die verbliebene Lücke für das gesamte Jahr könnte am Ende ein geplantes Programm des IWF schließen. Im Gespräch sind 16 Milliarden Dollar für vier Jahre. Allerdings müssen die genauen Konditionen noch geklärt werden, etwa wer welche Garantien gibt. Finalisiert werden dürfte das Programm daher erst im Frühjahr, bei der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Washington.

Indien sehe sich in dem Krieg als ehrlicher Makler

Zusammengekommen waren die G-7-Minister am Rande des diesjährigen G-20-Treffens der Finanzminister und Notenbankgouverneuren, das noch bis Samstag in Bangalore stattfindet. Indien hat derzeit die Präsidentschaft im Kreis der 20 größten Industrie- und Schwellenländer inne. Deutschland wird bei dem Treffen durch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vertreten. Er landete am Donnerstagmittag vor Ort. In dem großen G-20-Format stehen Themen wie die internationale Finanzarchitektur auf der Tagesordnung, die Entwicklung der Weltkonjunktur oder die Verschuldungssituation in den armen Ländern der Welt. Lindner wird zudem einige seiner internationalen Amtskollegen bilateral treffen; den Auftakt machte am Donnerstag US-Finanzministerin Yellen.

Detailansicht öffnen Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, und US Finanzministerin Janet Yellen in Bangalore. (Foto: IMAGO/Thomas Koehler/IMAGO/photothek)

Aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums war im Vorfeld des G-20-Treffens zu hören, dass die indische Präsidentschaft sich "ganz klar als Anwalt der Schwellen- und Entwicklungsländer" sehe. "Für uns ist die spannende Frage vor Ort: Wie steht Indien jetzt zu der Frage Ukraine Konflikt", hieß es. Indien sehe sich in dem Krieg als ehrlicher Makler. "Aber es gibt eine Reihe von Entwicklungen, gerade was Sanktionen und Energie angeht, wo wir genauer hinhören müssen und gucken: Wie will die indische Präsidentschaft sich da positionieren?"

Der Hintergrund: Indien hat den russischen Angriff auf die Ukraine bisher nicht verurteilt; vergangenes Jahr enthielt sich das Land bei der Abstimmung über die entsprechende UN-Resolution. Außerdem beteiligt sich Indien nicht am Importbann gegen russisches Öl, den viele Länder verhängt haben - zusammen mit einem Höchstpreis von 60 Dollar je Fass. Stattdessen kauft Indien, der drittgrößte Erdölimporteur der Welt, inzwischen sogar mehr russisches Öl ein als zuvor und profitiert dabei von den niedrigen Preisen.

Inzwischen gehört Russland zu den wichtigsten Öl-Lieferanten Indiens, während russisches Öl 2022 noch eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Dass der Westen drängt, eine härtere Haltung gegenüber Russland einzunehmen, parierte der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar im vergangenen Jahr allerdings mit dem Satz: "Europa muss sich von der Denkweise verabschieden, dass Europas Probleme die Probleme der ganzen Welt sind, aber die Probleme der Welt nicht die Europas."