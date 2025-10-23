Besser schlafen, das wollen viele. Eine teure Bettauflage soll das mit viel Elektronik und Cloud-Anbindung schaffen. Das kann aber auch mal nach hinten losgehen, beziehungsweise nach oben.

Sie wärmen, wenn es zu kalt ist im Bett. Sie kühlen, wenn drückende Hitze im Sommer einem den Schlaf raubt. Die smarten Matratzenauflagen des US-Herstellers Eight Sleep können mechanisch das Kopfteil anheben, sie erfassen mithilfe von Sensoren aber auch die Schlafqualität, sodass man am Morgen in einer App auf dem Smartphone nachschauen kann, ob einem der Tag gehört oder ob man sich stattdessen gerädert fühlen sollte.