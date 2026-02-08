Zum Hauptinhalt springen

InnovationHightech-Agenda: Das Gezerre um die Förder-Milliarden

Lesezeit: 4 Min.

Nicht alles bei  der Innovationsförderung lasse sich exakt planen: Bundesforschungsministerin Dorothee Bär.
Nicht alles bei  der Innovationsförderung lasse sich exakt planen: Bundesforschungsministerin Dorothee Bär. (Foto: Carsten Koall/Getty Images)

Die Bundesregierung möchte Deutschland zum führenden Technologiestandort machen. Doch wie die Milliarden dafür verteilt werden sollen, ist unklar – das verzögert die Sache.

Von Valerie Höhne und Helmut Martin-Jung

Bevor Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) vor rund einer Woche beim „Orden wider den tierischen Ernst“ spricht, tanzt das Aachener Karnevals-Vereins-Ballett zu „Völlig losgelöst von der Erde“. Klänge es weniger abschätzig, würde Bär ihre Hightech-Agenda vielleicht auch so bezeichnen.

