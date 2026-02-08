Bevor Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) vor rund einer Woche beim „Orden wider den tierischen Ernst“ spricht, tanzt das Aachener Karnevals-Vereins-Ballett zu „Völlig losgelöst von der Erde“. Klänge es weniger abschätzig, würde Bär ihre Hightech-Agenda vielleicht auch so bezeichnen.