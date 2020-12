Simone Bagel-Trah spricht über ihre Verantwortung als Ururenkelin des Gründers von Henkel, den richtigen Umgang mit Staatshilfen - und was sie von einer verpflichtenden Frauenquote im Vorstand hält.

Von Marc Beise und Benedikt Müller-Arnold

Simone Bagel-Trah schaltet sich aus dem Büro in der Henkel-Zentrale zu. Hinter ihr: eine Büste des Firmengründers Fritz Henkel, mit dessen Waschmittelfirma alles begann. Von ihm kann die Ururenkelin nur schwärmen: "Dieser Mann konnte alles." Heute wacht Bagel-Trah als Aufsichtsratschefin über das Dax-Unternehmen. Das farbkräftige Gemälde in ihrem Büro trägt den Namen "Sun and Shower" - passend zu dem Konzern, der neben Persil und Reinigungsmittel auch Shampoo und Klebstoffe herstellt.