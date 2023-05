Könnten bald teurer werden: Persil-Packungen in einem Supermarkt.

Henkel ist einer der großen Hersteller von Waschmitteln. Konzernchef Carsten Knobel will die Preise weiter erhöhen und glaubt, dass Verbraucher nur kurzfristig auf billigere Marken umsteigen.

Interview von Caspar Busse und Björn Finke, Düsseldorf

Carsten Knobel empfängt im fünften Stock der Henkel-Zentrale, mit Blick über das Werk in Düsseldorf und die Wohngebiete gleich daneben. Der 54-Jährige führt den Dax-Konzern seit Anfang 2020; er startete aber bereits 1995 bei dem Hersteller von Persil und Pril, Pritt und Schwarzkopf-Kosmetika - direkt nach seinem Studium der Wirtschaft und Technischen Chemie. Knobel verordnete dem Unternehmen einen der größten Konzernumbauten in dessen Geschichte, um die schwache Gewinnmarge zu erhöhen. Und das mitten in der Krise.