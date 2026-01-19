Man muss bei dieser Geschichte eines vorausschicken: Es geht um Geld, und zwar um viel Geld. Und es geht um Unternehmen, die es bis vor ein paar Jahren so noch gar nicht gab und um die seit einiger Zeit ein riesiger Hype entstanden ist. Denn Drohnen, heißt es bei den Unternehmen, die sie bauen – und längst nicht nur bei denen – seien inzwischen ein wichtiger Teil moderner Kriegsführung. Die Abwehr der Ukraine im russischen Angriffskrieg ohne moderne Abfang-Drohnensysteme? Schwierig. Die Verteidigung ukrainischer Soldaten an der Front ohne Kampfdrohnen? Fast unmöglich. Es geht um Krieg und Verteidigung, um Hunderte Millionen Euro – und um handfeste Interessen.