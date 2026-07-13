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RüstungsindustrieDrohnenhersteller Helsing wirbt Milliardensumme ein

Lesezeit: 2 Min.

Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-Chef von Helsing, steht an einem Modell einer HX-2-Drohne.
Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-Chef von Helsing, steht an einem Modell einer HX-2-Drohne. Jens Kalaene/Jens Kalaene/dpa

1,8 Milliarden Dollar, so große Finanzierungsrunden wie nun für Helsing gibt es in der europäischen Start-up-Szene sehr selten. Ein Zeichen für einen größeren Umbruch in der Rüstungsindustrie?

Von Anna Lea Jakobs

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Es ist eine Rekordsumme, die das Münchner Rüstungsunternehmen Helsing eingesammelt hat. Insgesamt 1,8 Milliarden Dollar, so viel nahm die Firma in der jüngsten Finanzierungsrunde ein. In Europa sind Finanzierungen in Milliardenhöhe eine Seltenheit.

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