1,8 Milliarden Dollar, so große Finanzierungsrunden wie nun für Helsing gibt es in der europäischen Start-up-Szene sehr selten. Ein Zeichen für einen größeren Umbruch in der Rüstungsindustrie?

Es ist eine Rekordsumme, die das Münchner Rüstungsunternehmen Helsing eingesammelt hat. Insgesamt 1,8 Milliarden Dollar, so viel nahm die Firma in der jüngsten Finanzierungsrunde ein. In Europa sind Finanzierungen in Milliardenhöhe eine Seltenheit.