Wenn jemand einen möglichst abgelegenen Ort für ein großes Rüstungsprojekt sucht – gerne von München aus Richtung Westen. Tussenhausen-Mattsies im Unterallgäu ist für solche Aktivitäten eine perfekte Adresse, besonders an einem Tag wie diesem. Strömender Regen, dichter Nebel wabert über Maisfelder, von der Lindauer Autobahn ab geht es noch lange an alten Scheunen, Bauernhäusern und alten Wirtshäusern vorbei.
RüstungTop Gun aus Tussenhausen
Deutschlands wertvollstes Start-up Helsing will massenweise autonome Kampfjets herstellen. Entwickelt wurde das Konzept in nur 14 Wochen. Der Vorteil: Die Flieger sollen relativ günstig sein – und sie brauchen keine Piloten mehr.
Von Thomas Fromm, Tussenhausen
