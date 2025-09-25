Rüstung Top Gun aus Tussenhausen 25. September 2025, 16:11 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

„Helsing ist ein geiles Unternehmen“, sagt Ministerpräsident Markus Söder im Allgäu. (Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink/IMAGO/Frank Ossenbrink)

Deutschlands wertvollstes Start-up Helsing will massenweise autonome Kampfjets herstellen. Entwickelt wurde das Konzept in nur 14 Wochen. Der Vorteil: Die Flieger sollen relativ günstig sein – und sie brauchen keine Piloten mehr.

Von Thomas Fromm, Tussenhausen

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback