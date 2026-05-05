Die „Bio-Treppe“ ist weder ein Fitnessgerät noch hat sie irgend etwas mit Naturwissenschaften zu tun. Sie ist das Vehikel, um auch in Zukunft noch neue Gas- oder Ölheizungen installieren zu dürfen. Und wochenlang war sie ein gut gehütetes Geheimnis der Koalition. Denn die neuen Heizkessel, so hatten es die Fraktionsspitzen Ende Februar beschlossen, sollten mit den Jahren wachsende Anteile erneuerbarer Brennstoffe verbrennen – eben über eine „Bio-Treppe“. Wie die Stufen genau aussehen sollten, wie steil oder flach sie sein würde, das ließen sie erst einmal offen.